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Юнкер считает, что встреча с Трампом поможет снять разногласия по торговле между ЕС и США

Экономика и бизнес
6 июля, 13:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, июля. /ТАСС

Глава Еврокомиссии сообщил, что совершит поездку в Вашингтон до конца июля

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МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Встреча главы Еврокомиссии (ЕК) Жан-Клода Юнкера и президента США Дональда Трампа могла бы положительно повлиять на взаимопонимание в вопросах торговли между ЕС и США. Об этом Юнкер заявил в пятницу во время совместной пресс-конференции с канцлером Австрии Себастьяном Курцом, трансляция которой велась на сайте Еврокомиссии.

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"До конца июля я поеду в Вашингтон, я буду разговаривать с американским президентом по вопросам торговли. Надеюсь, мы сможем улучшить наш уровень понимания в этой сфере", - заявил политик.

Президент США Дональд Трамп на прошлой неделе написал в Twitter, что США введут пошлины в размере 20% на автомобили, импортируемые из стран ЕС, если ЕС не уберет торговые барьеры в отношении американских компаний. Он также призвал европейских автопроизводителей строить свои заводы на территории Америки. Агентство Bloomberg в тот же день сообщило, что торговые пошлины на автомобили и запчасти из ЕС, введением которых пригрозил Трамп, могут затронуть продукцию на $300 млрд и повлечь за собой ответные меры.

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Трамп, Дональд Юнкер, Жан-Клод Курц, Себастьян
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