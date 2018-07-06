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Ростех и итальянская компания Atitech построят в Москве центр техобслуживания самолетов

Экономика и бизнес
6 июля, 13:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, июля. /ТАСС

Планируется, что проект будет реализован в течение двух лет

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МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Госкорпорация "Ростех" и входящий в ее состав холдинг "Технодинамика" подписали соглашение с итальянской компанией Atitech S.p.A. о строительстве в Москве центра технического обслуживания и ремонта самолетов, компонентов и двигателей, сообщается на cайте Ростеха.

"Компетенции центра позволят обслуживать как новейшие образцы отечественных гражданских воздушных судов SSJ-100 и MC-21, так и зарубежные суда производства Boeing, Airbus, Bombardier", - говорится в сообщении.

Реализовать проект планируется в течение двух лет. Центр будет оперативно обслуживать воздушные судна, выполнять доработки, ремонтировать отдельные компоненты самолетов, также прорабатывается вопрос обслуживания стоек шасси и двигателей.

Соглашение было подписано гендиректором Ростеха Сергеем Чемезовым, главой холдинга "Технодинамика" Игорем Насенковым и президентом Atitech S.p.A. Джанни Леттиери.

"Договоренности, которых мы достигли с нашими итальянскими коллегами, подтверждают тот факт, что для сотрудничества честного бизнеса нет геополитических или экономических преград. При поддержке госкорпорации "Ростех" мы продолжим развивать взаимодействие с иностранными партнерами, изучать лучшие мировые практики и предлагать свою продукцию и услуги на зарубежные рынки", - отметил Насенков.

Холдинг "Технодинамика" был создан госкорпорацией "Ростех" в 2009 году и является одной из его 14 интегрированных структур. "Технодинамика" специализируется на разработке, производстве и послепродажном обслуживании систем и агрегатов воздушных судов. Также холдинг производит детали и агрегаты для автомобильной, транспортной, энергетической, нефтяной и газовой отраслей промышленности.

Итальянская компания Atitech S.p.A. - одна из первых в мире компаний, специализирующихся на аэронавигационном обслуживании и предлагающая свои услуги авиакомпаниям и правительственным организациям.

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