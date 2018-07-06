"Фосагро" в июле откроет логистический центр в Казани

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. "Фосагро-Регион" (входит в группу "Фосагро") в июле откроет дистрибуционно-логистический центр (ДЛЦ) в Республике Татарстан, сообщает "Фосагро".

Новый актив станет первым по счету собственным ДЛЦ сети "Фосагро-Регион" в Татарстане и вторым в Поволжье.

Центр войдет в структуру "Фосагро-Волга", дочернюю компанию сети "Фосагро-Регион", работающую в Нижегородской и Пензенской областях, в Татарстане, Башкирии, Мордовии, Марий-Эл и Чувашии.

Потенциал реализации продукции с ДЛЦ сельхозпроизводителям Татарстана оценивается в 25 тыс. тонн ежегодно. В ближайшие три года "Фосагро-Регион" намерена инвестировать в развитие инфраструктуры центра в Татарстане около 50 млн рублей.

"Фосагро" занимает первое место в Европе и третье в мире по производству фосфорсодержащих удобрений. Основными владельцами компании являются структура зампредседателя совета директоров "Фосагро" Андрея Гурьева-старшего и членов его семьи - их доля в уставном капитале составляет 48,48% акций. Еще 19,35% контролирует ректор Горного института в Санкт-Петербурге Владимир Литвиненко. В свободном обращении находятся около 25,87% акций, в репо заложено 2,117% уставного капитала компании.

Акции "Фосагро" котируются на Лондонской и Московской биржах.

Дочерние компании сети "Фосагро-Регион" работают во всех основных сельскохозяйственных районах России и поставляют продукцию в 67 регионов РФ. В первом квартале 2018 года "Фосагро-Регион" реализовала на внутреннем рынке более 0,6 млн тонн минеральных удобрений "Фосагро".