Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.07:
$ 63.12
€ 73.9
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Фосагро" в июле откроет логистический центр в Казани

Экономика и бизнес
6 июля, 14:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, июля. /ТАСС

В ближайшие три года компания инвестирует в развитие инфраструктуры центра около 50 млн рублей

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. "Фосагро-Регион" (входит в группу "Фосагро") в июле откроет дистрибуционно-логистический центр (ДЛЦ) в Республике Татарстан, сообщает "Фосагро".

Новый актив станет первым по счету собственным ДЛЦ сети "Фосагро-Регион" в Татарстане и вторым в Поволжье.

Центр войдет в структуру "Фосагро-Волга", дочернюю компанию сети "Фосагро-Регион", работающую в Нижегородской и Пензенской областях, в Татарстане, Башкирии, Мордовии, Марий-Эл и Чувашии.

Потенциал реализации продукции с ДЛЦ сельхозпроизводителям Татарстана оценивается в 25 тыс. тонн ежегодно. В ближайшие три года "Фосагро-Регион" намерена инвестировать в развитие инфраструктуры центра в Татарстане около 50 млн рублей.

"Фосагро" занимает первое место в Европе и третье в мире по производству фосфорсодержащих удобрений. Основными владельцами компании являются структура зампредседателя совета директоров "Фосагро" Андрея Гурьева-старшего и членов его семьи - их доля в уставном капитале составляет 48,48% акций. Еще 19,35% контролирует ректор Горного института в Санкт-Петербурге Владимир Литвиненко. В свободном обращении находятся около 25,87% акций, в репо заложено 2,117% уставного капитала компании.

Акции "Фосагро" котируются на Лондонской и Московской биржах.

Дочерние компании сети "Фосагро-Регион" работают во всех основных сельскохозяйственных районах России и поставляют продукцию в 67 регионов РФ. В первом квартале 2018 года "Фосагро-Регион" реализовала на внутреннем рынке более 0,6 млн тонн минеральных удобрений "Фосагро".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Татарстан
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Киеве рассчитывают начать "деоккупацию" Донбасса с горловского направления
2
Песков: Путин следит за общественной реакцией на пенсионную реформу по всем информканалам
3
Володин назвал причину публикации данных о депутатских пенсиях
4
Песков не подтвердил, что вывод проиранских сил из САР будет темой встречи Путина и Трампа
5
Секта "Аум Синрикё". Досье
6
Депутат усомнился в целесообразности передачи функций ПФР Федеральному казначейству
7
"Внешность нестандартная — все, дурак": флешмоб #яучусьвидетьдушу для "особенных" детей
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
Читайте
ТАСС VK
Много новостей? Мы собрали главные в нашей расссылке!