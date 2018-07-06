Греф: Сбербанк не хранит личные данные и коммерческую тайну в облачных сервисах

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Сбербанк не хранит в облачных сервисах информацию, составляющую банковскую коммерческую тайну, и персональные данные.

Об этом глава Сбербанка Герман Греф сообщил ТАСС в пятницу на полях Международного конгресса по кибербезопасности.

"Использование облачных хранилищ в Сбербанке строго регламентировано. Хранение информации, составляющей банковскую, коммерческую тайну, персональные данные, в них запрещено. Для контроля применяются организационные и технические меры, в том числе запрет доступа на запись из внутренней сети банка", - сказал он.

Также в интервью телеканалу НТВ Греф порекомендовал менять пароли на цифровых устройствах и в интернете не реже раза в месяц.

"Честно сказать, не каждую неделю [меняю пароли], но стараюсь каждый месяц, потому что меня мои специалисты по кибербезопасности научили многому. Нас регулярно "вскрывают" наши "белые" хакеры, и они нас натренировали, что нужно минимум раз в месяц менять пароль", - рассказал глава Сбербанка.

Небрежность и невнимательность в интернете

Накануне стало известно, что файлы некоторых пользователей сервисов Google Docs и Google Drive с личными данными физлиц, включая пароли и номера телефонов, находятся в открытом доступе без пароля: пользователи соцсетей обратили внимание на то, что открытые через поиск "Яндекса" такие файлы иногда можно не только просматривать, но и редактировать.

По словам экспертов, причиной их появления в результатах выдач по поисковым запросам стала халатность пользователей Google Docs и Google Drive. При создании файлов в этих хранилищах они фактически предоставляли доступ к ним другим пользователям, выбирая в настройках доступа режим "доступ по ссылке" и режим доступа "общедоступно для поиска и просмотра". В этом случае информация в файлах могла индексироваться поисковыми машинами.