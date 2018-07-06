FT: ЕС намерен ввести пошлины на популярные товары из США общей суммой €18 млрд

ТАСС, 6 июля. Евросоюз хочет ввести пошлины на десятки популярных товаров из США общей суммой €18 млн, в том числе на кетчуп, если Соединенные Штаты введут 20% пошлины на автомобили, импортируемые из стран ЕС. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на европейских чиновников.

Еврокомиссия готовит "список возмездия на €18 млрд в плане подготовки к [реализации] решения Трампа обложить автомобили карательными налогами", отмечает издание. Помимо кетчупа в список, очевидно, войдут мороженая рыба, изюм, чемоданы и даже лейкопластыри.

По оценкам Брюсселя, новые пошлины США, касающиеся автомобилей, могут нанести удар по продукции ЕС общей стоимостью €58 млрд.

Составляемый Евросоюзом список предоставит, по словам европейских чиновников, блоку большую гибкость в установлении дополнительных пошлин на американские товары.

Президент США Дональд Трамп на прошлой неделе ранее написал в Twitter, что Соединенные Штаты введут пошлины в размере 20% на автомобили, импортируемые из стран ЕС, если Брюссель не уберет торговые барьеры в отношении американских компаний. Ранее США ввели пошлины на поставляемые из ЕС сталь и алюминий в размере 25% и 10% соответственно. С 1 июня пошлины США вступили в силу, что в Европе расценили как шаг к развертыванию полномасштабной трансатлантической торговой войны.