Volkswagen отзывает в России почти 1,2 тыс. внедорожников

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. ООО "Фольксваген Групп Русс" отзывает в России 1 тыс. 174 внедорожника модели Teramont из-за возможной проблемы с замками ремней безопасности.

Речь идет об автомобилях, реализованных в 2018 году, сообщил Росстандарт.

В частности, замки ремней безопасности во втором ряду сидений могут быть повреждены в случае неправильной установки детского кресла. При этом описание процесса установки сидений для детей в бортовой документации оказалось неудовлетворительным, отмечается в сообщении.

На подпадающих под отзыв автомобилях будет проведена проверка замков ремней безопасности. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.