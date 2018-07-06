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Volkswagen отзывает в России почти 1,2 тыс. внедорожников

Экономика и бизнес
6 июля, 14:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, июля. /ТАСС

Причина отзыва - возможная проблема с замками ремней безопасности

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© EPA/SHERWIN

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. ООО "Фольксваген Групп Русс" отзывает в России 1 тыс. 174 внедорожника модели Teramont из-за возможной проблемы с замками ремней безопасности.

Речь идет об автомобилях, реализованных в 2018 году, сообщил Росстандарт.

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В частности, замки ремней безопасности во втором ряду сидений могут быть повреждены в случае неправильной установки детского кресла. При этом описание процесса установки сидений для детей в бортовой документации оказалось неудовлетворительным, отмечается в сообщении.

На подпадающих под отзыв автомобилях будет проведена проверка замков ремней безопасности. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

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