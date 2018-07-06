Турция и Испания пообещали поддержку клиентам "Натали Турс"

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Власти Турции и Испании окажут поддержку российским клиентам старейшего туроператора "Натали Турс", у которых возникли проблемы с размещением в этих странах. Об этом говорится в сообщении Ростуризма по итогам встреч главы ведомства Олега Сафонова с советником посольства Турции в РФ Джелалем Кылычом и с чрезвычайным и полномочным послом Испании в РФ Игнасио Ибаньесом Рубио.

В ходе встреч глава Ростуризма проинформировал о случаях досрочного выселения из гостиниц российских туристов, а также требованиях принимающими организациями и отельерами повторной оплаты проживания из-за претензий контрагентов к "Натали Турс".

Он подчеркнул, что, согласно международному праву, споры между хозяйствующими субъектами не должны нарушать права и затрагивать законные интересы туристов.

"Советник по культуре и туризму посольства Турецкой Республики в Российской Федерации Джелаль Кылыч полностью поддержал позицию главы Федерального агентства по туризму и заверил, что турецкая сторона примет надлежащие меры с целью защитить права и интересы россиян, пребывающих в Турции и испытывающих проблемы с размещением", - говорится в сообщении Ростуризма.

Со своей стороны посол Испании в России Игнасио Ибаньес Рубио также полностью поддержал позицию Ростуризма и гарантировал, что испанская сторона примет все надлежащие меры для защиты прав и интересов россиян, находящихся на отдыхе в Испании, отметили в ведомстве.

Ранее 5 июля Олег Сафонов заявлял, что считает незаконным требование выселения туристов, которые уже размещены в отелях, или требование внесения дополнительной платы. Как сообщал ранее ТАСС, данные о попытках выселить из отелей клиентов "Натали Турс", если они не произведут повторную оплату, поступали из Испании, Греции, Турции, Таиланда, с Кипра и Кубы.

О ситуации с "Натали Турс"

29 июня один из старейших российских туроператоров "Натали Турс" разослал турагентствам письмо об отмене с 30 июня чартерных рейсов на фоне низкого спроса на чартерные программы в Барселону, Римини, Катанию, Неаполь, Анталью и Ираклион и предложил вернуть деньги пострадавшим туристам. 4 июля структура туроператора "Натали Турс" - "Панорама Тур" - сообщила, что аннулирует все туры с 4 июля по 30 сентября 2018 года.

По данным Ростуризма на 5 июля, за границей находится 3,5 тыс. клиентов компании.