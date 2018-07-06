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Могерини: экономическое сотрудничество "пятерки" и Ирана поможет сохранить ядерную сделку

Экономика и бизнес
6 июля, 14:50 дата обновления: 6 июля, 15:50 UTC+3

Участники заседания Совместной комиссии подтвердили, что привержены выполнению ядерного соглашения с Ираном, отметила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности

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ВЕНА, 6 июля. /ТАСС/.  Участники министерского заседания Совместной комиссии Ирана и "пятерки" выразили уверенность в том, что экономическое сотрудничество позволит сохранить соглашение по иранскому атому, и договорились развивать экономические связи с Тегераном. Об этом заявила в пятницу верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини по итогам министерского заседания Ирана и "пятерки" международных посредников (Россия, Китай, Франция, Германия и Великобритания) по иранскому атомному соглашению.

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"Участники подтвердили свои обязательства добросовестно и в конструктивной атмосфере следовать следующим целям: поддерживать и развивать широкие экономические отношения с Ираном, а также сохранять и поддерживать эффективные финансовые каналы с Ираном", - отметила Могерини.

По ее словам, "участники подтвердили, что такие инициативы направлены на сохранение ядерной сделки, которая отвечает интересам безопасности всех".

"Участники СВПД подтвердили свое стремление к полному и эффективному выполнению иранской ядерной сделки. Они назвали СВПД ключевым элементом для нераспространения и значительным достижением многосторонней дипломатии", - сказала Могерини.

Участники встречи также подтвердили намерение поддерживать экономические операции с Ираном, особенно те, которые ведутся малым и средним бизнесом. Кроме того, министры выразили намерение поощрять дальнейшие инвестиции в Иран, обеспечивать взаимодействие частного и государственного секторов экономики, в том числе с помощью деловых советов, защищать компании от воздействия экстерриториальных санкций США.

Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе (так называемая сделка по иранскому атому) был согласован Тегераном и шестью мировыми державами (Россия, Великобритания, Германия, Китай, США, Франция) в 2015 году, в январе 2016 года вступил в стадию реализации. Он предусматривает отмену санкций, введенных в отношении Ирана Советом Безопасности ООН, США и Евросоюзом. Взамен Тегеран обязался ограничить свою ядерную программу, поставив ее под международный контроль.

Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил о выходе Вашингтона из соглашения. Он обещал не только вернуть старые, но и ввести новые ограничительные меры.

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Ситуация вокруг Ирана Выход США из ядерной сделки с Ираном
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