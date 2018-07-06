Греф заявил, что хакеры ни разу не взламывали Сбербанк

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Киберпреступникам ни разу не удалось взломать системы Сбербанка, однако клиенты не защищены так же хорошо, как кредитная организация. Об этом заявил глава банка Герман Греф на Международном конгрессе по кибербезопасности.

"Мы как банк часто гордимся тем, что нас - Сбербанк - ни разу не взломали. А давайте поговорим о клиентах Сбербанка? Так ли защищены клиенты Сбербанка, как мы? Честный ответ - наши клиенты не защищены. Делаем ли мы достаточно для того, чтобы наши клиенты были защищены? Нет, недостаточно", - сказал Греф.

По его словам, в 3-4% случаев киберпреступники добиваются своей цели при попытке атаки на клиентов банка. Греф уточнил, что речь идет о так называемом социальном инжиниринге, когда люди сами передают свои данные мошенникам.

"Честно сказать, мы чувствуем серьезную ответственность перед людьми, которые вовлечены в наши новые продукты и не освоили до конца киберграмотность", - отметил Греф.

Он подчеркнул, что для повышения киберграмотности нужна помощь государства и специальные госпрограммы по повышению грамотности населения в области кибербезопасности.