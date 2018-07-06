Рыбопромышленники Поморья получили квоты на вылов на новый 15-летний срок

АРХАНГЕЛЬСК, 6 июля. /ТАСС/. Рыбопромышленники Архангельской области получили квоты на вылов на новый пятнадцатилетний срок. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе регионального правительства по итогам подписания в Росрыболовстве договоров о закреплении квот.

"Доли квот трески, пикши, палтуса, окуней, мойвы, путассу, скумбрии и атлантической сельди закреплены за всеми 18 предприятиями, осуществляющими морской промысел", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что согласно изменениям в законодательстве, с 1 января будущего года предприятия, получившие квоты на вылов, будут самостоятельно определять, какой вид рыболовства осуществлять - промышленное, прибрежное или оба вида.

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов отметил, что новые договоры гарантируют рыбопромышленному комплексу Поморья дальнейшее развитие и уверенность в завтрашнем дне. "Предприятия получили возможность планировать свою деятельность на долгосрочную перспективу, инвестировать в свое производство", - сказал глава региона.