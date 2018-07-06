РФ ввела дополнительные пошлины на импорт некоторых товаров из США

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Россия ввела дополнительные пошлины в размере 25-40% на импорт некоторых товаров из США в ответ на американские пошлины на сталь и алюминий.

Пошлины вводятся на ввоз в Россию строительно-дорожной техники, нефтегазового оборудования и оптоволокна из США. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, говорится в сообщении Минэкономразвития.

"Компенсирующие меры применяются в виде дополнительных, повышенных ставок импортных пошлин в размере от 25% до 40% от стоимости ввозимого товара. Ими будут облагаться некоторые товары США, аналоги которых производятся в России, - отметил министр экономического развития РФ Максим Орешкин. - В частности, под меры подпадают некоторые виды строительно-дорожной техники, нефтегазового оборудования, инструменты для обработки металлов и бурения скальных пород, а также оптоволокно".

Также Россия может через три года ввести новые дополнительные пошлины на импорт товаров из США в качестве ответных мер, так как текущие контрмеры не полностью покрывают ущерб российских экспортеров от действий американских властей.

"Ущерб от американских торговых ограничений для российских экспортеров оценивается в $537,6 млн. Это объем дополнительных пошлин, которые российские поставщики должны платить в США. Повышение наших пошлин на данном этапе позволит компенсировать только часть ущерба - $87,6 млн. Это компенсация, на которую, по правилам ВТО, Россия сейчас имеет право", - пояснил Орешкин.

Остальную часть компенсирующих мер Россия сможет ввести либо по прошествии трех лет с начала действия дополнительных пошлин в США - то есть 21 марта 2021 года, либо после решения ВТО о несоответствии американских мер правилам организации, отмечает МЭР.

Кроме того, РФ в конце июня направила в ВТО запрос на проведение формальных консультаций по спору с США по ввозным пошлинам на сталь и алюминий, и если компромисс не будет найден, Россия инициирует его рассмотрение на уровне третейской группы.

"29 июня 2018 года был направлен запрос на проведение формальных консультаций. Если в ходе консультаций не будут найдены взаимоприемлемые пути разрешения спора, то Россия обратится в ВТО с просьбой об учреждении третейской группы и передаче спора на ее рассмотрение", - говорится в заявлении МЭР.

В нем отмечается, что Россия, как и другие члены ВТО (Китай, Индия, Европейский союз, Канада, Мексика и Норвегия), уже инициировала спор с США в ВТО.