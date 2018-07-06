Банк России пообещал выпустить монету в 1/2 рубля в случае выхода РФ в полуфинал ЧМ-2018

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Банк России пообещал выпустить монету достоинством в 1/2 рубля в том случае, если сборная России выйдет в полуфинал Чемпионата мира по футболу-2018. Соответствующее сообщение опубликовано на официальной странице регулятора в Twitter.

"Если сборная России выйдет в полуфинал, выпустим монету 1/2 рубля. Болеем за наших!" - говорится в записи.

Если сборная России выйдет в полуфинал, выпустим монету 1/2 рубля. Болеем за наших! ⚽#WorldCup #РоссияХорватия #RUSCRO pic.twitter.com/dRaQjzrkgB — Банк России (@bank_of_russia) 6 July 2018

К своему сообщению Банк России также приложил предварительный эскиз монеты. На одной стороне монеты указан ее номинал - "1/2" в обрамлении надписью "чемпионат мира по футболу FIFA 2018 в России". На обратной стороне монеты располагается герб России.

За право выйти в полуфинал сборная России будет бороться с футболистами Хорватии. Матч состоится 7 июня на стадионе "Фишт" в Сочи. Его начало запланировано на 21:00 мск.