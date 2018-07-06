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Авиасообщение по маршруту Москва-Орск восстановят в августе

Экономика и бизнес
6 июля, 15:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, июля. /ТАСС

По маршруту будут летать самолеты авиакомпаний "Икар" и "Ямал"

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МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Авиасообщение по маршруту Москва-Орск-Москва будет восстановлено в августе 2018 года, рейсы начнут выполнять авиакомпании "Икар" и "Ямал". Об этом в пятницу сообщает пресс-служба губернатора и правительства области.

"Из Орска в Москву будут летать самолеты авиакомпаний "Икар" и "Ямал", - говорился в сообщении.

В пресс-службе, ссылаясь на информацию международного аэропорта "Оренбург", рассказали, что с 16 августа 2018 года авиакомпания "Икар" начнет выполнять рейсы по маршруту Москва-Орск-Москва в аэропорт Шереметьево на самолетах Embraer 190. С октября 2018 года по этому же маршруту планирует летать авиакомпания "Ямал" на самолетах Superjet 100.

В пресс-службе губернатора уточнили ТАСС, что перебои с авиасообщением по маршруту Орск-Москва возникли после крушения в феврале этого года самолета Ан-148 авиакомпании "Саратовские авиалинии", который выполнял рейс из Москвы в Орск, в настоящее время рейсов по данному маршруту нет.

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