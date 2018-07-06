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Премьер Молдавии заявил, что страна справится без финансовой помощи ЕС

Экономика и бизнес
6 июля, 16:11 UTC+3 КИШИНЕВ КИШИНЕВ 6, июля. /ТАСС

Павел Филип проинформировал, что Всемирный банк и МВФ заверили его в продолжении своих проектов в республике

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КИШИНЕВ, 6 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Молдавии Павел Филип заверил, что возможный отказ ЕС от финансовой поддержки республики не повлияет на ситуацию в стране. Об этом он сообщил в ходе брифинга в пятницу, который был посвящен требованию Европарламента приостановить финансовую помощь стране.

"Хочу разочаровать тех, кто приложил много усилий к утверждению этой резолюции. Мы собрали в государственном бюджете больше денег, чем планировалось, поэтому доведем все проекты до конца, включая рост зарплат и качество питания в системе образования", - сказал премьер. Брифинг проходил в офисе Демократической партии Молдавии (ДПМ), которая контролирует парламент и правительство.

Филип отметил, что за резолюцией стоит оппозиция, которая просила ЕС приостановить финансирование республики еще в 2016 году. Глава молдавского правительства проинформировал, что Всемирный банк и МВФ заверили его в продолжении своих проектов в республике, а резолюция Европарламента, как считает Филип, "может подорвать доверие молдаван к ЕС".

Критика со стороны Брюсселя последовала после аннулирования выборов мэра Кишинева, победителем которых был объявлен лидер проевропейской "Платформы "Достоинство и Правда" Андрей Нэстасе. Оппозиционер инициировал массовые акции протеста в столице, к которым присоединились другие проевропейские партии. Демонстранты возложили вину за отмену выборов на ДПМ.

В декларации Европарламента осуждается не только конфликт вокруг выборов мэра Кишинева, но и переход Молдавии на смешанную систему выборов в парламент, а также неэффективное расследование так называемой "кражи миллиарда из банков". Лидеры оппозиции уже заявили, что будут добиваться выполнения этих требований в ходе акций протеста. Наблюдатели считают, что демонстрации будут усиливаться к концу года, когда в Молдавии должны пройти выборы в парламент.

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