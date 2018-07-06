Акимов: повышенные пошлины РФ на импорт оптоволокна из США не отразятся на ценах

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Введение Россией дополнительных пошлин на импорт оптоволокна из США не отразится на стоимости этой продукции и реализации технологических программ в РФ, сообщил журналистам вице-премьер РФ Максим Акимов.

"Коллеги, я считаю, что у нас большие рыночные возможности. По оптоволокну - это (повышенные пошлины - прим. ТАСС) никак не повлияет ни на цены, ни на планы частных и государственных операторов", - сказал Акимов, комментируя ответные меры РФ на увеличение США ввозных пошлин на сталь и алюминий.