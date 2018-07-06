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Акимов: повышенные пошлины РФ на импорт оптоволокна из США не отразятся на ценах

Экономика и бизнес
6 июля, 15:45 UTC+3
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Материал из 1 страницы

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Введение Россией дополнительных пошлин на импорт оптоволокна из США не отразится на стоимости этой продукции и реализации технологических программ в РФ, сообщил журналистам вице-премьер РФ Максим Акимов.

"Коллеги, я считаю, что у нас большие рыночные возможности. По оптоволокну - это (повышенные пошлины - прим. ТАСС) никак не повлияет ни на цены, ни на планы частных и государственных операторов", - сказал Акимов, комментируя ответные меры РФ на увеличение США ввозных пошлин на сталь и алюминий.

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Акимов, Максим Алексеевич
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