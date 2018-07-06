Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.07:
$ 63.12
€ 73.9
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ЕС расширяет мандат Европейского инвестбанка для кредитования Ирана в обход санкций

Экономика и бизнес
6 июля, 15:53 UTC+3

В заявлении Совместной комиссии по выполнению ядерной сделки Тегерана отметили, что ЕС находится в процессе обновления блокирующего регламента

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВЕНА, 6 июля. /ТАСС/. Евросоюз в пятницу подтвердил, что расширяет мандат Европейского инвестиционного банка для кредитования Ирана в обход американских санкций. Об этом говорится в заявлении Совместной комиссии по выполнению ядерной сделки Тегерана, в которую входят Иран и "пятерка" посредников ООН - Великобритания, Германия, Китай, Россия и Франция.

"Участники отметили, что ЕС находится в процессе обновления блокирующего регламента, (который ставит вне закона санкции США на территории ЕС - прим. ТАСС), и расширяет мандат Европейского инвестиционного банка по внешнему кредитованию, чтобы он распространился на Иран", - говорится в документе.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Иран Китай Россия Франция Германия Великобритания
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Володин назвал причину публикации данных о депутатских пенсиях
2
Песков: Путин следит за общественной реакцией на пенсионную реформу по всем информканалам
3
Илон Маск направил в Таиланд своих специалистов, чтобы помочь спасти школьников из пещеры
4
Ночь кино: выберите фильмы, которые будут показывать по всей стране 25 августа 2018 года
5
СМИ: Сергей и Юлия Скрипали выжили благодаря сильному дождю
6
В Киеве рассчитывают начать "деоккупацию" Донбасса с горловского направления
7
"Внешность нестандартная — все, дурак": флешмоб #яучусьвидетьдушу для "особенных" детей
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
Читайте
ТАСС VK
Много новостей? Мы собрали главные в нашей расссылке!