ЕС расширяет мандат Европейского инвестбанка для кредитования Ирана в обход санкций

ВЕНА, 6 июля. /ТАСС/. Евросоюз в пятницу подтвердил, что расширяет мандат Европейского инвестиционного банка для кредитования Ирана в обход американских санкций. Об этом говорится в заявлении Совместной комиссии по выполнению ядерной сделки Тегерана, в которую входят Иран и "пятерка" посредников ООН - Великобритания, Германия, Китай, Россия и Франция.

"Участники отметили, что ЕС находится в процессе обновления блокирующего регламента, (который ставит вне закона санкции США на территории ЕС - прим. ТАСС), и расширяет мандат Европейского инвестиционного банка по внешнему кредитованию, чтобы он распространился на Иран", - говорится в документе.