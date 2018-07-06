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Прокуратура проконтролирует соблюдение прав горняков ликвидируемого "Интаугля"

Экономика и бизнес
6 июля, 16:26 UTC+3 СЫКТЫВКАР СЫКТЫВКАР 6, июля. /ТАСС

Ранее сообщалось, что сокращение ожидает 1249 сотрудников предприятия

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СЫКТЫВКАР, 6 июля. /ТАСС/. Прокуратура Республики Коми намерена проконтролировать соблюдение трудовых прав сотрудников АО "Интауголь", градообразующего предприятия моногорода Инты, о ликвидации которого было объявлено 2 июля. Об этом сообщили в пятницу в региональной прокуратуре.

"Прокуратурой Республики Коми взята на контроль работа Воркутинской межрайонной прокуратуры по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли при осуществлении надзора за соблюдением трудового законодательства при предполагаемом сокращении работников АО "Интауголь", - говорится в сообщении прокуратуры.

Надзорный орган также выпустил подробное разъяснение сотрудникам об их правах при ликвидации предприятия.

Ранее сообщалось о ликвидации "Интаугля" в связи с его растущей убыточностью и в перспективе потерей основного рынка сбыта - поставок на Череповецкую ГРЭС из-за перевода станции на газ. Сокращение ожидает 1249 сотрудников "Интаугля", которым готовы предложить 2,7 тыс. рабочих мест в Инте, Воркуте, Усинске и других городах Коми, а также за пределами республики. Около 300 человек готовы принять на работу в АО "Воркутауголь".

Ликвидация может продлиться около полугода и потребовать порядка 420 млн рублей в первую очередь на выплаты высвобождаемым сотрудникам.

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