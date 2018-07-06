Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.07:
$ 63.12
€ 73.9
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

РСТ ожидает роста турпотока в ОАЭ до 30% после взаимной отмены виз с РФ

Экономика и бизнес
6 июля, 16:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, июля. /ТАСС

В союзе отметили широкий ценовой диапазон туристических предложений эмиратов

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Российский союз туриндустрии (РСТ) ожидает роста турпотока в ОАЭ от 10 до 30% после подписания соглашения об отмене визового режима между Арабскими Эмиратами и РФ. Такое мнение высказал ТАСС вице-президент РСТ Юрий Барзыкин.

Соглашение между правительствами Объединенных Арабских Эмиратов и Российской Федерации о взаимной отмене визовых требований для граждан этих стран подписано 6 июля в Казани.

"Как правило, отмена либо либерализация режима дает от 10 до 30% роста потока. В данном случае по ОАЭ и так был рост, когда не было Турции и Египта особенно, поэтому, конечно, бдует дополнительный импульс. Тем более, что они предлагают достаточно диверсифицированный продукт по цене. Есть не только "high fashion", как говорится, но если не бюджетного, то доступного уровня предложения. На ряду с безвизовым режимом это сгенерирует серьезный поток", - заявил ТАСС Барзыкин.

По его словам, у ОАЭ есть хорошие перевозчики и крайне разнообразная инфраструктура.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
ОАЭ Турция Египет Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Володин назвал причину публикации данных о депутатских пенсиях
2
Песков: Путин следит за общественной реакцией на пенсионную реформу по всем информканалам
3
Илон Маск направил в Таиланд своих специалистов, чтобы помочь спасти школьников из пещеры
4
В Киеве рассчитывают начать "деоккупацию" Донбасса с горловского направления
5
Ночь кино: выберите фильмы, которые будут показывать по всей стране 25 августа 2018 года
6
СМИ: Сергей и Юлия Скрипали выжили благодаря сильному дождю
7
"Внешность нестандартная — все, дурак": флешмоб #яучусьвидетьдушу для "особенных" детей
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
Читайте
ТАСС VK
Много новостей? Мы собрали главные в нашей расссылке!