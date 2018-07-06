РСТ ожидает роста турпотока в ОАЭ до 30% после взаимной отмены виз с РФ

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Российский союз туриндустрии (РСТ) ожидает роста турпотока в ОАЭ от 10 до 30% после подписания соглашения об отмене визового режима между Арабскими Эмиратами и РФ. Такое мнение высказал ТАСС вице-президент РСТ Юрий Барзыкин.

Соглашение между правительствами Объединенных Арабских Эмиратов и Российской Федерации о взаимной отмене визовых требований для граждан этих стран подписано 6 июля в Казани.

"Как правило, отмена либо либерализация режима дает от 10 до 30% роста потока. В данном случае по ОАЭ и так был рост, когда не было Турции и Египта особенно, поэтому, конечно, бдует дополнительный импульс. Тем более, что они предлагают достаточно диверсифицированный продукт по цене. Есть не только "high fashion", как говорится, но если не бюджетного, то доступного уровня предложения. На ряду с безвизовым режимом это сгенерирует серьезный поток", - заявил ТАСС Барзыкин.

По его словам, у ОАЭ есть хорошие перевозчики и крайне разнообразная инфраструктура.