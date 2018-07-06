Цифровая платформа "Фудплекс" для ресторанов будет запущена до конца года

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Цифровая платформа для ресторанного рынка "Фудплекс" будет запущена до конца года, сообщил ТАСС первый заместитель председателя правления Сбербанка Лев Хасис.

В начале июля стало известно, что Сбербанк, Rambler Group, GHP Group и частные инвесторы Григорий Гуревич и Евгений Малахов создают цифровую платформу для ресторанного рынка - "Фудплекс".

"Я думаю, что до конца года все будет работать. Все компоненты работают, их только нужно вместе собрать", - сказал Хасис.

Ранее сообщалось, что Сбербанк получит 35% акций в объединенной компании, Rambler Group будет владеть 30%. Еще 35% будут принадлежать GHP Partners, Григорию Гуревичу и Евгению Малахову. Сделку планируется закрыть в августе 2018 года.

Предполагается, что все сервисы, связанные с посещением ресторана, будут реализованы на единой платформе. Так, гости ресторанов смогут оплачивать счет без официантов, а также оставлять безналичные чаевые. Рестораны в свою очередь смогут сделать свой сервис более персонализированным, а также повысить прозрачность и эффективность маркетинговых инвестиций, в том числе вложений в собственную программу лояльности.