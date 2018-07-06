Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.07:
$ 63.12
€ 73.9
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Цифровая платформа "Фудплекс" для ресторанов будет запущена до конца года

Экономика и бизнес
6 июля, 16:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, июля. /ТАСС

Гости ресторанов смогут оплачивать счета без официантов, а также оставлять безналичные чаевые

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Цифровая платформа для ресторанного рынка "Фудплекс" будет запущена до конца года, сообщил ТАСС первый заместитель председателя правления Сбербанка Лев Хасис.

В начале июля стало известно, что Сбербанк, Rambler Group, GHP Group и частные инвесторы Григорий Гуревич и Евгений Малахов создают цифровую платформу для ресторанного рынка - "Фудплекс".

"Я думаю, что до конца года все будет работать. Все компоненты работают, их только нужно вместе собрать", - сказал Хасис.

Ранее сообщалось, что Сбербанк получит 35% акций в объединенной компании, Rambler Group будет владеть 30%. Еще 35% будут принадлежать GHP Partners, Григорию Гуревичу и Евгению Малахову. Сделку планируется закрыть в августе 2018 года.

Предполагается, что все сервисы, связанные с посещением ресторана, будут реализованы на единой платформе. Так, гости ресторанов смогут оплачивать счет без официантов, а также оставлять безналичные чаевые. Рестораны в свою очередь смогут сделать свой сервис более персонализированным, а также повысить прозрачность и эффективность маркетинговых инвестиций, в том числе вложений в собственную программу лояльности.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Володин назвал причину публикации данных о депутатских пенсиях
2
Песков: Путин следит за общественной реакцией на пенсионную реформу по всем информканалам
3
Илон Маск направил в Таиланд своих специалистов, чтобы помочь спасти школьников из пещеры
4
В Киеве рассчитывают начать "деоккупацию" Донбасса с горловского направления
5
Ночь кино: выберите фильмы, которые будут показывать по всей стране 25 августа 2018 года
6
СМИ: Сергей и Юлия Скрипали выжили благодаря сильному дождю
7
"Внешность нестандартная — все, дурак": флешмоб #яучусьвидетьдушу для "особенных" детей
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
Читайте
ТАСС VK
Много новостей? Мы собрали главные в нашей расссылке!