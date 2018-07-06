В Госдуму внесен законопроект об увеличении лимита рекламного времени в телепрограммах

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Депутаты Госдумы от "Единой России" Антон Горелкин и Марина Мукабенова внесли в пятницу на рассмотрение палаты законопроект, которым предлагается увеличить с 15% до 20% предельную продолжительность рекламы в часовой телепрограмме.

Документ опубликован в думской электронной базе данных.

"Проект федерального закона предлагает увеличить установленный лимит продолжительности рекламы, распространяемой в телепрограмме или совмещаемой с телепрограммой, а также продолжительности прерывания телепрограммы рекламой в течение часа", - говорится в пояснительной записке.

Как отмечают разработчики, в настоящее время "общая продолжительность указанных рекламы и прерывания не должна превышать 15% времени вещания в течение часа", что означает, что максимальная продолжительность рекламы в часовой программе составляет 9 минут.

"Проект предлагает увеличить существующий лимит до 20%. Следовательно, до 12 минут рекламы в час, если вещание осуществляется 60 минут", - предлагают авторы инициативы. При этом они указывают, что, если вещание телеканала осуществляется 24 часа в сутки, реклама в телепрограммах не должна будет превышать 216 минут в сутки - именно такой суточный предел рекламного времени формируется при существующем сегодня 15-процентном часовом лимите на телерекламу.

По словам депутатов, предлагаемые меры позволят распространяющим рекламу телевещателям наиболее эффективно распределить объем рекламного времени в течение суток. Кроме того, законопроектом предлагается пересмотреть подход к размещению рекламы в детских и образовательных телепрограммах. В настоящее время реклама может распространяться только перед их началом и после их окончания, а ее предельная продолжительность зависит от продолжительности самой программы.

"Законопроект предлагает отменить данные ограничения, установив при этом запрет на рекламу товаров, не предназначенных для детей, в детских и образовательных телепередачах. Инициатива законопроекта не снизит качество защиты интересов несовершеннолетних, поскольку законодательство о рекламе и о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, содержит требования к распространению, а также содержанию информации и рекламы, необходимые и достаточные для защиты интересов несовершеннолетних", - считают парламентарии.