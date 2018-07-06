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Россия видит потенциал в совместном с ОАЭ осваивании технологий шельфовой добычи

Экономика и бизнес
6 июля, 16:54 UTC+3 КАЗАНЬ КАЗАНЬ 6, июля. /ТАСС

Глава Минпромторга Денис Мантуров отметил, что стороны уже реализуют несколько проектов

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КАЗАНЬ, 6 июля. /ТАСС/. Россия видит потенциал в совместном с ОАЭ освоении технологий шельфовой добычи. Об этом сообщил на заседании межправительственной комиссии России и ОАЭ министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

"В перспективе мы видим большой потенциал в совместном освоении экологически безопасных технологий шельфовой добычи, углубленной переработки и транспортировки углеводородов, а также в расширении сферы применения природного газа", - сказал он.

Мантуров отметил, что сторонами уже реализуется ряд проектов, в частности, на месторождении Жданов по строительству нефтедобывающей платформы на туркменском шельфе Каспийского моря.

"Рассчитываем на дальнейшее продвижение российского нефтегазового и бурильного оборудования на эмиратский рынок", - отметил он.

Мантуров также напомнил, что важным игроком в российском нефтегазовом секторе становится инвестфонд из ОАЭ Mubadala, который вместе с РФПИ и "Газпром нефтью" планирует развивать нефтяные месторождения в Сибири.

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