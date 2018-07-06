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Победитель "Хакатон Кавказ" получит миллион рублей

Экономика и бизнес
6 июля, 16:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, июля. /ТАСС

Конкурс пройдет по пяти технологическим номинациям

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МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Многоэтапный региональный конкурс "Хакатон Кавказ" стартует в пятницу в Ставрополе. Победители региональных отборочных состязаний поборются за главный приз в 1 млн рублей, сообщили в пресс-службе Ассоциации IPChain, генерального партнера конкурса.

В хакатоне заявлены пять технологических номинаций: "Интернет вещей", "ФинТех и блокчейн", "Дополненная и виртуальная реальность", "Большие данные", "Искусственный интеллект и машинное обучение". Проектным молодежным командам предстоит решить технологические задачи в сфере цифровой экономики в формате онлайн- и 48-часовых офлайн- хакатонов.

Первый отборочный тур продлится до 8 июля. Участникам хакатона будут предложены для решения конкретные технологические задачи, в том числе по созданию туристических и социальных сервисов. Следующие отборочные этапы конкурса "Хакатон Кавказ" пройдут с 13 по 15 июля в Махачкале, с 20 по 22 июля в Грозном и с 27 по 29 июля во Владикавказе.

Каждый региональный хакатон будет открывать Speak Digital - образовательный нон-стоп для предпринимателей, направленный на технологическое развитие региональных команд, обмен практическими знаниями и опытом в сфере цифровой экономики. Своим опытом создания и развития инновационных технологических проектов для сферы интеллектуальной собственности поделятся и спикера IPChain.

"Ассоциация IPChain поддерживает крупнейшие хакатоны, проводимые на территории России. Мы считаем, что это действенный механизм для поиска новых подходов и решений остро стоящих отраслевых вопросов. При этом хакатоны являются универсальным инструментом для интеграции молодых новаторов в реальные сектора экономики через непосредственное взаимодействие с представителями бизнеса, экспертного сообщества, регуляторами", - отметила вице- президент Ассоциации IPChain Валерия Брусникина.

Серию состязаний организует международная технологическая компания "Актум" под эгидой АНО "Цифровая экономика" и при поддержке глав регионов Северо-Кавказского федерального округа. Как отметил гендиректор компании "Актум" Олег Мансуров, сегодня на Северном Кавказе "высокая концентрация проактивных молодых технических кадров, мотивированных на поиск и предложение качественных инновационных решений для современного рынка". "Фактически хакатон вносит вклад в решение важных социально- экономических задач, которые стоят перед СКФО. Он раскрывает существующий интеллектуальный потенциал региона и формирует кадровый резерв для цифровой экономики", - подчеркнул он.

Об IPChain

Ассоциация IPChain - Национальный координационный центр обработки транзакций с правами и объектами интеллектуальной собственности - создана в 2017 году, ее учредителями выступили фонд "Сколково", Всероссийская организация интеллектуальной собственности (ВОИС), Высшая школа экономики, Российский союз правообладателей (РСП), Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики, Российское авторское общество (РАО), Партнерство по защите и управлению правами в сфере искусства (УПРАВИС) и банк "Новый век".

Задачей IPChain является формирование национальной сети транзакций прав и объектов интеллектуальной собственности.

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