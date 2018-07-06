Вкладчикам банка "Рублев" выплатят около 12,2 млрд рублей

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Выплаты вкладчикам лишившегося лицензии московского банка "Рублев" составят около 12,2 млрд рублей. Обратиться за страховым возмещением могут 15,5 тыс. вкладчиков, сообщает Агентство по страхованию вкладов (АСВ).

В том числе около 260 вкладчиков имеют счета для предпринимательской деятельности, общая сумма возмещения для них составит около 9,5 млн рублей.

Выплату страхового возмещения вкладчикам банка "Рублев" будут осуществлять Сбербанк и РНКБ Банк в период с 9 июля 2018 года по 9 июля 2019 года.

Страховое возмещение выплачивается вкладчику в размере 100% суммы всех его счетов (вкладов) в банке, в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельности, но не более 1,4 млн рублей в совокупности. По банковскому вкладу (счету) в иностранной валюте страховое возмещение рассчитывается в рублях по курсу Банка России на день отзыва лицензии - 27 июня 2018 года.

ЦБ отозвал лицензию у банка "Рублев" 27 июня. Причиной отзыва, по данным регулятора, стало размещение привлеченных средств населения в активы "неудовлетворительного качества".

Банк "Рублев" на 1 июня занимал 176-е место по объему активов в банковской системе РФ.