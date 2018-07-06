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Бизнес сможет определить категорию риска своих объектов с помощью онлайн-калькулятора МЧС

Экономика и бизнес
6 июля, 16:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, июля. /ТАСС

Электронный сервис доступен на официальном сайте министерства в разделе "Профилактическая работа и надзорная деятельность"

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МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. МЧС России разработало онлайн-калькулятор, который позволит учреждениям и организациям определять присвоенную категорию риска по трем видам надзора, а также периодичность проведения плановых проверок. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

Онлайн-калькулятор доступен на официальном сайте министерства в разделе "Профилактическая работа и надзорная деятельность". "Теперь юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, являющиеся собственниками объектов защиты, могут самостоятельно узнать присвоенную им категорию риска по всем видам надзорной деятельности: федеральному государственному пожарному надзору, государственному надзору в области гражданской обороны и федеральному государственному надзору в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций", - пояснили в МЧС.

Для определения степени риска объекта необходимо ответить на несколько вопросов - о параметрах по функциональному назначению, высоте здания или количеству людей с одновременным пребыванием на объекте.

В МЧС пояснили, что этот электронный сервис был разработан из-за возросшего числа обращений о предоставлении сведений о принадлежности к категориям риска: высокому, значительному, среднему, умеренному и низкому. "За последний год в территориальные органы ведомства таких заявлений поступило несколько тысяч", - сообщили в МЧС.

Всего же в России насчитывается около трех миллионов объектов защиты, подконтрольных МЧС. К категории высокого риска отнесено свыше 125 тыс. из них, проверка в отношении таких объектов проводятся раз в три года.

В МЧС также сообщили, что онлайн-калькулятор по итогам определения категории риска предложит пройти самопроверку на соблюдение требований в области пожарной безопасности, гражданской обороны и защиты населения и территорий от ЧС на объекте защиты.

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