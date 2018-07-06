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Минниханов заявил о готовности Татарстана поставлять продукцию в ОАЭ

Экономика и бизнес
6 июля, 16:52 UTC+3 КАЗАНЬ КАЗАНЬ 6, июля. /ТАСС

На встрече с министром иностранных дел Абдаллой бен Зайедом Аль Нахайяном обсуждались вопросы сотрудничества в сферах экономики, образования, культуры, спорта и туризма

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Президент Татарстана Рустам Минниханов

Президент Татарстана Рустам Минниханов

© Михаил Метцель/ТАСС

КАЗАНЬ, 6 июля. /ТАСС/. Республика Татарстан готова поставлять свою продукцию на рынок Объединенных Арабских Эмиратов. Об этом на встрече с министром иностранных дел ОАЭ шейхом Абдаллой бен Зайедом Аль Нахайяном в пятницу сказал президент Татарстана Рустам Минниханов.

"В ходе встречи Рустам Минниханов вкратце рассказал об экономике и промышленном потенциале региона. Он отметил, что Татарстан готов продвигать выпускаемую продукцию на рынок ОАЭ, в том числе и продукцию оборонно-промышленного комплекса", - отмечается в сообщении пресс-службы президента Татарстана.

Вместе с тем, Рустам Минниханов напомнил о том, что у Татарстана и ОАЭ есть хорошие возможности для расширения сотрудничества в сфере образования, культуры, спорта и туризма. По словам главы российского региона, Объединенные Арабские Эмираты сегодня являются популярным местом для отдыха татарстанских туристов, а Казань и Дубай связаны прямым авиарейсом.

Минниханов предложить рассмотреть Татарстан в качестве места для отдыха туристов из ОАЭ. "В Татарстане туристы из ОАЭ будут желанными гостями", - цитирует главу республики его пресс-служба.

По данным Приволжского таможенного управления, по итогам 2017 года товарооборот между Татарстаном и ОАЭ превысил $21,4 млн. При этом на экспорт в Эмираты приходится свыше $14,4 млн, а доля импорта приблизилась к показателю в $7 млн.

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