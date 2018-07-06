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Китай обратился в ВТО из-за введения пошлин Америкой

Экономика и бизнес
6 июля, 17:00 UTC+3 ПЕКИН ПЕКИН 6, июля. /ТАСС

Разбирательство инициировано на основании 301-й статьи американского закона о торговле 1974 года

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ПЕКИН, 6 июля. /ТАСС/. Китай инициировал разбирательство во Всемирной торговой организации в связи с введением властями США новых пошлин на 800 позиций китайского импорта.

Об этом говорится во опубликованном в пятницу вечером заявлении Министерства коммерции КНР.

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"Китай официально инициировал разбирательство в связи с введением США пошлин на основании 301-й статьи [американского закона о торговле 1974 года]", - говорится в сообщении ведомства. Других подробностей в документе не приводится.

Решение президента США Дональда Трампа о введении 25-процентных пошлин на импортируемые из Китая товары, общая стоимость которых оценивается в $34 млрд, вступило в силу в пятницу. Как заявил ранее американский лидер, такая мера принята в связи с незаконным, с точки зрения США, присвоением китайскими предприятиями американской интеллектуальной собственности и технологий, а также применением Пекином "нечестных торговых практик".

По мнению Трампа, пошлины будут способствовать устранению достигающего $500 млрд в год дефицита США в двустороннем товарообороте с Китаем.

Власти Китая в пятницу автоматически ввели ответные пошлины в 25% на товары из США на $34 млрд. 

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