Доля российских производителей сувениров на рынке РФ увеличится до 60% к 2023 году

ПСКОВ, 6 июля. /Корр. ТАСС Алексей Семенов/. Число производителей отечественной сувенирной продукции в течение ближайших пяти лет увеличится на российском рынке с 25% до 60%. Об этом сообщил ТАСС президент международной ассоциации презентационной продукции Лео Костылев в кулуарах фестиваля "Река Великая", который открылся в пятницу в Пскове.

"В течение пяти лет <..> доля российских производителей сувенирной продукции на отечественном рынке должна достигнуть хотя бы 60%. А сейчас она в разы меньше, примерно четверть. В городах "Золотого кольца" в основном очень много российской продукции, и она очень индивидуальная, так как там есть много местных производств, остались осколки от Советского Союза, которые живут и каким-то образом развиваются", - сказал собеседник агентства.

Он также добавил, что на данный момент на территории страны преобладает в основном импортная сувенирная продукция, а общий объем продаж приближается к 30 млрд рублей в год. "Знаю, что на корпоративном рынке 25-28 млрд рублей - это общий объем в год продаваемой продукции на территории страны, в основном импортной. Чтобы изменить эти показатели и улучшить ситуации в отечественной отрасли требуется создание определенной атмосферы, чтобы в сознании людей внедрялась мысль о том, что все будет в порядке. Именно психологическая сторона и мешает закупкам сувенирной продукции", - сказал Костылев.

Международный фестиваль "Река Великая" проходит в Пскове в течение трех дней, с 6 по 8 июля. Мероприятия фестиваля посвящены возрождению и дальнейшему развитию культурных и исторических традиций СЗФО, сохранению добрососедских отношений с народами приграничных территорий.

Участие в работе дискуссионных площадок форума принимают президент международной ассоциации презентационной продукции Лео Костылев, консультант отдела производственно-инновационной инфраструктуры Дирекции развития инфраструктуры поддержки "Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства", а также представители "Фонда гарантий и развития предпринимательства Псковской области" и Торгово-промышленной палаты региона.