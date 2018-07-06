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Правительство направит на нацпроекты в соцсфере в общей сложности более 6,5 трлн руб.

Экономика и бизнес
6 июля, 19:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, июля. /ТАСС

Все параметры бюджетов нацпроектов, по словам вице-премьера Татьяны Голиковой, рассчитаны предварительно и еще будут уточняться

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Вице-премьер РФ Татьяна Голикова

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова

© Дмитрий Астахов/пресс-служба правительства РФ/ТАСС

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова на селекторном совещании с регионами о ходе разработки нацпроектов в социальной сфере назвала ожидаемый объем финансирования по ключевым проектам. Совокупный объем финансирования ключевых проектов составит более 6,5 трлн рублей. Все параметры бюджетов нацпроектов, по словам Голиковой, рассчитаны предварительно и еще будут уточняться. Они планируются на шестилетний период.

Здравоохранение

Объем финансирования нацпроекта по здравоохранению оценивается в сумму, превышающую 1,5 трлн рублей. При этом, по словам Голиковой, большую часть составят ассигнования из федерального бюджета.

Вице-премьер также отметила, что предусмотренный существенный трансферт средств на обеспечение онкологической программы позволит обеспечить постепенный рост тарифов ОМС на лечение онкологии в регионах. За шесть лет объем тарифа ОМС на оказание медпомощи по профилю "онкология" должен увеличиться ориентировочно в три раза - с 320 тыс. рублей до 956 тыс. рублей, говорится в материалах к совещанию.

При этом на 2018 год дефицит региональных программ составляет 65,9 млрд рублей.

Демография

"Проект по демографии состоит из пяти частей, пока предполагается направить на этот проект 3,8 трлн рублей, в основном это средства федерального бюджета", - сказала вице-премьер. Значительная часть этих средств будет покрывать социальные выплаты гражданам РФ.

Национальный проект по демографии, по словам Голиковой, состоит из пяти частей: поддержка семей с целью увеличения рождаемости, развитие дошкольного образования, проект "Старшее поколение", а также федеральные проекты по формированию здорового образа жизни и физкультуре.

В реализацию проекта также должны быть включены центры здоровья и кабинеты медицинской профилактики для выявления рисков развития хронических заболеваний, а также для разработки гражданам индивидуальных программ культуры питания и ведения здорового образа жизни. На данный момент, по словам Голиковой, в РФ фиксируется существенное и планомерное снижение числа обращений в эти организации. Сейчас мы отмечаем ежегодное снижение более чем на 200 тыс. числа посещений и обращений в центры здоровья и центры медицинской профилактики", - уточнила она.

Образование

"В части проекта образования предполагается выделить почти 800 млрд рублей", - сказала Голикова.

При этом, обращаясь к представителями регионов, она попросила не ограничиваться только "созданием мест в школах и количеством закупленного оборудования".

"В первую очередь [необходимо] предусмотреть качественные показатели, которые будут характеризовать систему обучения школах и профессиональных образовательных организациях, достижения облучающимися соответствующих результатов", - уточнила она. Голикова также добавила, что это же касается высшего образования в тех субъектах, где есть региональные вузы.

Наука

"На проект планируется направить порядка 540 млрд рублей. Результаты научных исследований, которые будут получены, должны быть внедрены в практику и производство", - сказала она.

По словам Голиковой, региональные научные центры будут также профинансированы в рамках нацпроекта, а их развитие будет вкладом в экономику региона, в котором они расположены, а результаты научных исследований должны внедряться в практику и производство. Научные центры мирового уровня также должны работать на привлечение инвестиций в регион.

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