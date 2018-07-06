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Роскомнадзор: количество точек доступа Wi-Fi без идентификации пользователей сокращается

Экономика и бизнес
6 июля, 17:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, июля. /ТАСС

Отмечается, что снижение количества нарушений со стороны организаторов точек Wi-Fi происходит вследствие систематического контроля со стороны ведомства

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МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Количество точек доступа Wi-Fi в общественных местах с отсутствием идентификации по итогам I квартала 2018 года сократилось более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщается в пятницу на сайте Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

"Нарушения, связанные с отсутствием идентификации пользователей, выявлены в 794 случаях. Это составляет 4,4% от общего числа проверенных точек Wi-Fi против 10% в аналогичном периоде 2017 года", - говорится в сообщении ведомства, где также отмечено, что в I квартале 2018 года проверено более 18 тыс. точек беспроводного доступа в общественных местах, что в 2,5 раза больше, чем за I квартал 2017 года.

Отмечается, что в 149 случаях из 159 административные нарушения связаны с неприменением мер и средств защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию.

По информации Роскомнадзора, снижение количества нарушений со стороны организаторов точек Wi-Fi происходит вследствие систематического контроля со стороны ведомства.

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