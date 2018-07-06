Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.07:
$ 63.12
€ 73.9
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Евросоюз выделил €90 млн в Европейский трастовый фонд для Африки

Экономика и бизнес
6 июля, 17:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, июля. /ТАСС

Деньги будут направлены на стабилизацию миграционных потоков

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 6 июля. Еврокомиссия одобрила три новых программы, связанных с миграцией из Северной Африки. Как сообщила в пятницу пресс-служба организации, на эти цели в Европейский трастовый фонд для Африки будет выделено более €90 млн.

"Новые программы дадут толчок нашей работе по гуманному и стабильному регулированию миграционных потоков, спасая и защищая жизни мигрантов, оказывая им помощь и способствуя борьбе с торговцами людьми. <...> Эта работа уже дала свои результаты и даст еще больше, если страны будут действовать в соответствии со своими обязательствами, которые они берут на себя", - заявила по этому поводу верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.

Первая программа, на которую выделено €55 млн, направлена на контроль границ в регионах Магриба и предусматривает поддержку национальных организаций в Морокко и Тунисе. Вторая программа призвана оказать поддержку беженцам и мигрантам из Ливии, на нее будет отведено €29 млн, она будет проводиться совместно с Международной организацией по миграции и Управленим Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Третья программа, на которую выделено €6,5 млн, окажет помощь наиболее уязвимым группам мигрантов в Марокко.

Саммит ЕС 29 июня принял итоговое заявление по миграции. Еврокомиссии было дано поручение проработать вопрос организации фильтрационных центров в сопредельных с ЕС государствах, откуда Евросоюз будет отбирать лиц, имеющих право на убежище, и организованно перевозить в Европу.

Внутри ЕС было предложено организовать центры временного содержания, где будут отсеиваться экономические мигранты для последующей высылки. Те, кому действительно требуется защита (в первую очередь выходцы из государств, где ведутся активные боевые действия), должны распределяться между странами Евросоюза на добровольной основе без каких-либо обязательных квот на прием определенного числа беженцев.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Проблема нелегальной миграции в Европе
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Володин назвал причину публикации данных о депутатских пенсиях
2
Илон Маск направил в Таиланд своих специалистов, чтобы помочь спасти школьников из пещеры
3
"Нафтогаз" готов урезать сумму иска к "Газпрому" в ответ на обязательства после 2019 года
4
Песков: Путин следит за общественной реакцией на пенсионную реформу по всем информканалам
5
СМИ: Сергей и Юлия Скрипали выжили благодаря сильному дождю
6
В Киеве рассчитывают начать "деоккупацию" Донбасса с горловского направления
7
Секта "Аум Синрикё". Досье
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
Читайте
ТАСС VK
Много новостей? Мы собрали главные в нашей расссылке!