Евросоюз выделил €90 млн в Европейский трастовый фонд для Африки

ТАСС, 6 июля. Еврокомиссия одобрила три новых программы, связанных с миграцией из Северной Африки. Как сообщила в пятницу пресс-служба организации, на эти цели в Европейский трастовый фонд для Африки будет выделено более €90 млн.

"Новые программы дадут толчок нашей работе по гуманному и стабильному регулированию миграционных потоков, спасая и защищая жизни мигрантов, оказывая им помощь и способствуя борьбе с торговцами людьми. <...> Эта работа уже дала свои результаты и даст еще больше, если страны будут действовать в соответствии со своими обязательствами, которые они берут на себя", - заявила по этому поводу верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.

Первая программа, на которую выделено €55 млн, направлена на контроль границ в регионах Магриба и предусматривает поддержку национальных организаций в Морокко и Тунисе. Вторая программа призвана оказать поддержку беженцам и мигрантам из Ливии, на нее будет отведено €29 млн, она будет проводиться совместно с Международной организацией по миграции и Управленим Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Третья программа, на которую выделено €6,5 млн, окажет помощь наиболее уязвимым группам мигрантов в Марокко.

Саммит ЕС 29 июня принял итоговое заявление по миграции. Еврокомиссии было дано поручение проработать вопрос организации фильтрационных центров в сопредельных с ЕС государствах, откуда Евросоюз будет отбирать лиц, имеющих право на убежище, и организованно перевозить в Европу.

Внутри ЕС было предложено организовать центры временного содержания, где будут отсеиваться экономические мигранты для последующей высылки. Те, кому действительно требуется защита (в первую очередь выходцы из государств, где ведутся активные боевые действия), должны распределяться между странами Евросоюза на добровольной основе без каких-либо обязательных квот на прием определенного числа беженцев.