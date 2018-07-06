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"Вертолеты России" завершили разработку аванпроекта нового коммерческого вертолета

Экономика и бизнес
6 июля, 17:56 дата обновления: 6 июля, 18:19 UTC+3

Технические характеристики вертолета не раскрываются

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МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Холдинг "Вертолеты России" (входит в Ростех) завершил разработку аванпроекта нового коммерческого вертолета, который должен быть востребован на внешнем и внутреннем рынках, сообщается в годовом отчете компании.

"Разработан аванпроект перспективного среднего коммерческого вертолета [ПСКВ], получено положительное заключение ФГУП "ЦАГИ", - говорится в документе.

Технические характеристики вертолета не раскрываются.

В программе инновационного развития холдинга, подписанной в декабре 2016 года, указывается, что ПСКВ - "наиболее значимый проект модельного ряда холдинга". Цель программы - создание долгосрочного потока доходов за счет вывода на внутренний и международный рынки нового конкурентоспособного летательного аппарата вертикального взлета и посадки.

Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н. Е. Жуковского проводит теоретические и прикладные исследования в области аэродинамики и динамики полета перспективных летательных аппаратов, а также уникальных экспериментальных установок.

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