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ЦБ опубликовал исследование для тестирования новых требований к страховщикам

Экономика и бизнес
6 июля, 18:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, июля. /ТАСС

Регулятор планирует провести еще несколько таких исследований

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МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Банк России опубликовал исследование по методологии оценки индивидуальной платежеспособности страховых организаций в части оценки активов и обязательств, технических резервов, состава собственных средств.

Исследование проведено для моделирования воздействия риск-ориентированного подхода к регулированию страхового сектора (принципы Solvency II), говорится в сообщении регулятора.

Таких количественных исследований будет проведено несколько, отмечается в сообщении ЦБ.

Их проведение необходимо для тестирования промежуточных результатов математических моделей и формул на реальных данных страховщиков, приводятся в сообщении главы департамента страхового рынка ЦБ Филиппа Габунии.

Одной из задач Габунии на посту главы страхового департамента будет внедрение в регулирование рынка принципов Solvency II, говорил ранее ТАСС зампред ЦБ Владимир Чистюхин. Переход на риск-ориентированный подход планируется к 2022 году, говорили ранее в ЦБ.

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