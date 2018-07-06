S&P поместило рейтинги структур Veon на пересмотр в сторону повышения

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's (S&P) поместило кредитные рейтинги компаний холдинга Veon, в том числе его структуры в России - "Вымпелкома" - на пересмотр в сторону повышения. Сами рейтинги компаний были подтверждены на уровне "BB", говорится в материалах агентства.

Кроме того, на пересмотр с возможностью повышения поставлены рейтинги структур холдинга - российского "Вымпелкома" и Veon Holdings B.V. (Нидерланды). Они также находятся на уровне "BB", прогноз - "стабильный".

В S&P отмечают, что пересмотр рейтингов последовал за решением Veon продать CK Hutchison Holdings 50% в совместном итальянском бизнесе Wind Tre за €2,45 млрд. По мнению агентства, эта сделка, наряду с приобретением активов в Пакистане и Бангладеш, позволит Veon сократить уровень своего долга.

Veon владеет активами в России ("Вымпелком" предоставляет услуги под брендом "Билайн"), на Украине, в Казахстане, Узбекистане, Таджикистане, Армении, Грузии, Киргизии, Лаосе, Алжире, Бангладеш. Крупнейшими акционерами холдинга являются LetterOne Михаила Фридмана (47,9%) и норвежский Telenor (19,7%).