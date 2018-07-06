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Предприятия Пскова намерены инвестировать в модернизацию производства почти 120 млн рублей

Экономика и бизнес
6 июля, 19:16 UTC+3 ПСКОВ ПСКОВ 6, июля. /ТАСС

Речь идет о компаниях, работающих в сферах машиностроения и энергетики

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ПСКОВ, 6 июля. /ТАСС/. Промышленные предприятия Псковской области, работающие в сферах машиностроения и энергетики, намерены инвестировать в модернизацию производства почти 120 млн рублей. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба администрации региона.

"Псковский электромашиностроительный завод намерен вложить 84 млн рублей в развитие производства. АО "Уклад" планирует расширить и модернизировать производство, что позволит увеличить выпуск системы инсталляции и повысить качество продукции. Заявленный объем инвестиций составляет более 35 млн рублей", - отмечается в сообщении пресс-службы.

Псковский электромашиностроительный завод за счет инвестиций намерен увеличить выпуск тяговых электродвигателей для городского электротранспорта, генераторов для железнодорожного транспорта, двигателей для электромобилей и для привода электропоездов.

Промышленность региона представляет собой многоотраслевой комплекс, насчитывающий порядка 220 крупных и средних предприятий. Якорными отраслями являются машиностроение, электротехническая и пищевая промышленность.

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