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Италия предлагает ЕС к октябрю возобновить поддержку малого и среднего бизнеса в России

Экономика и бизнес
6 июля, 19:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, июля. /ТАСС

Посол Итальянской Республики в России Паскуале Терраччано уже выражал надежду, что Европейский банк реконструкции и развития возобновит финансирование российских бизнес-проектов

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МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Италия предлагает Евросоюзу к октябрю активизировать финансирование малого и среднего бизнеса в России. Об этом сообщил посол Итальянской Республики в РФ Паскуале Терраччано в пятницу в эфире телеканала РБК.

"Мы хотим, чтобы к октябрю этого года, когда состоится новое заседание Европейского совета, было возобновлено финансирование малого и среднего бизнеса в России", - сказал он.

"Что касается реакции наших коллег, партнеров, очень многие из них в Европе реагируют в целом положительно. Существуют некоторые опасения у части наших партнеров относительно возможного политического смысла, посыла, который может считываться за подобным решением. Однако мы полагаем, что политический посыл будет исключительно положительным, поскольку сам ЕС в своем время сказал ясно и четко, что развитие гражданского общества в России является одной из его задач его политики", - добавил дипломат.

Ранее Терраччано неоднократно выражал надежду, что Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) возобновит финансирование проектов малого и среднего бизнеса в России.

Россия является членом ЕБРР с 1992 года. В 1992-2014 годах в России было профинансировано порядка 800 проектов на сумму, превышающую €24 млрд. В июле 2014 года ЕБРР принял постановление о "временной приостановке" финансирования новых проектов в России. Решение было принято по инициативе акционеров банка от ЕС в связи с введением антироссийских санкций.

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