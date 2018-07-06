На Северном Кавказе объяснили низкую эффективность туристических ОЭЗ неверной оценкой

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Развитие туристско-рекреационных особых экономических зон (ОЭЗ) невозможно без бюджетных инвестиций на первых этапах для создания инфраструктуры, например, горнолыжных трасс и канатных дорог. Поэтому неверно проводить оценку эффективности туристических ОЭЗ по тем же показателям, что и другие особые экономические зоны, сообщила в пятницу ТАСС пресс-служба компании "Курорты Северного Кавказа" (КСК), под управлением которой находится туристско-рекреационная зона СКФО.

Ранее газета "Известия" сообщала со ссылкой на отчет Минэкономразвития РФ, что ведомство признало туристские и портовые ОЭЗ наименее эффективными - 44% и 40% соответственно. Наименьшую оценку, по данным издания, министерство присвоило Чечне (16%), Карачаево-Черкесии (33%) и Ульяновской области (40%).

"Существенную часть затрат "Курортов Северного Кавказа", управляющей компании туристско-рекреационных ОЭЗ в составе Северо-Кавказского туристического кластера, составляет финансирование создания объектов горнолыжной инфраструктуры ОЭЗ - горнолыжных трасс, канатных дорог, систем оснежения склонов и других составляющих. Эти расходы несопоставимы с затратами на создание объектов инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, но они критически необходимы для развития ОЭЗ: в туристическую зону инвестор приходит только при наличии в ней горнолыжной инфраструктуры и устойчивого туристического потока. Поэтому на начальных этапах бюджетные инвестиции значительно превышают объем инвестиций, реализуемых резидентами ОЭЗ, в отличие от зон другого типа, где расходы такого объема для создания благоприятного инвестиционного климата не требуются", - сказал собеседник агентства.

Поэтому, как пояснили в КСК, проводить оценку эффективности туристско-рекреационных ОЭЗ по тем же показателям, что и промышленно-производственные и технико- внедренческие зоны, не совсем корректно. "По действующей методике оценки результатов функционирования особых экономических зон в России, <…> две трети показателя эффективности составляет как раз соотношение частных и бюджетных инвестиций, реализованных в ОЭЗ. Таким образом, туристско-рекреационные ОЭЗ изначально ставятся этой методикой в проигрышное положение", - добавил представитель компании.

Курортами Северного Кавказа, Минкавказом и Минэкономразвития была разработана альтернативная методика оценки эффективности туристско-рекреационных ОЭЗ. Низкие показатели эффективности ОЭЗ в Чечне и в Карачаево-Черкесии (курорты "Ведучи" и "Архыз") отмечены из-за того, что оценивались по старой методике.

"Рассчитываем, что до конца текущего года новая методика все же будет утверждена, что позволит нашим площадкам по итогам 2018 года показать более адекватную эффективность, соответствующую действительности", - уточнили в пресс-службе.