Великобритания выступила за создание зоны свободной торговли с ЕС после Brexit

ЛОНДОН, 6 июля. /ТАСС/. Великобритания выступает за создание зоны свободной торговли с Евросоюзом после Brexit. Об этом в пятницу заявила премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй по итогам заседания британского кабинета министров в загородной премьерской резиденции Чекерс.

"В ходе сегодняшних предметных дискуссий кабинет согласовал нашу коллективную позицию по будущим переговорам с ЕС. Наше предложение создаст зону свободной торговли между Великобританией и ЕС, которая установит общий свод правил для промышленных товаров и сельскохозяйственной продукции. Это сохранит высокие стандарты в этих сферах", - сказала она, подчеркнув, что таким образом Лондон сможет "защитить рабочие места и обеспечить средства к существованию" для населения, а также "выполнить свои обязательства перед Северной Ирландией".

В заявлении британского кабмина, которое было распространено после заседания, тем не менее говорится о признании правительством того факта, что "у Великобритании и ЕС больше не будет такого доступа к рынкам друг друга, какой у них есть сейчас".

Таможенная модель

Правительство Соединенного Королевства предложило Брюсселю такой вариант Brexit, при котором будет исключена возможность введения на границе проверок грузов. "Мы также согласовали новую благоприятную для бизнеса таможенную модель со свободой заключения новых торговых соглашений по всему миру. На следующей неделе мы опубликуем Белую книгу (официальное правительственное издание, лежащее в основе подготовки законодательного акта - прим. ТАСС), в которой будет более подробно описано, как мы вернем контроль над нашими деньгами, законами и границами", - добавила британский премьер.

Без уступок Брюсселю

Предложенный Мэй план Brexit вряд ли будет встречен с ликованием в Евросоюзе, поскольку Лондон продолжает настаивать на прекращении свободного передвижения людей, что, в свою очередь, отказывается принять Брюссель. Великобритания с наступлением Brexit прекратит вносить ежегодные выплаты в бюджет ЕС и намерена восстановить верховенство своих судов, а также выйти из-под юрисдикции суда Европейского союза.

В заявлении британского правительства в том числе указывается, что Великобритания продолжит подготовку к сценарию Brexit без заключения сделки с Евросоюзом о дальнейшем сотрудничестве. "Мы по-прежнему твердо убеждены в том, что в интересах обеих сторон достичь соглашения об установлении хороших и стабильных отношений в будущем. Но мы также пришли к выводу, что необходимо продолжить подготовку к ряду потенциальных сценариев, включая возможность [выхода из ЕС] без сделки", - отмечается в коммюнике.

Когда состоится Brexit?

Официальные переговоры между Лондоном и Брюсселем по условиям, на которых Великобритания выйдет из ЕС, начались 19 июня 2017 года в бельгийской столице. За год до этого на референдуме по данному вопросу в Соединенном Королевстве победу с результатом 51,9% одержали противники евроинтеграции. Переговоры по Brexit должны продлиться до ноября 2018 года, после чего достигнутую сделку должны одобрить Европарламент и Вестминстер. Сам Brexit пройдет 29 марта 2019 года, после чего, согласно плану, должен наступить переходный период, который продлится до 31 декабря 2020 года.