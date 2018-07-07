Представители Китая и 16 стран Европы обсудят в Софии экономическое сотрудничество

СОФИЯ, 7 июля. /ТАСС/. Премьер Государственного совета КНР Ли Кэцян и лидеры 16 государств Центральной и Восточной Европы, с которыми Китай намерен развивать торгово-экономические отношения, обсудят перспективы углубления сотрудничества на саммите формата "16+1".

В состав китайской делегации включены более 500 бизнесменов, представители 14 государственных агентств, администраций городов, научных институтов. На рассмотрение китайским коллегам представлены возможности строительства атомной электростанции "Белене" в Болгарии, строительство тоннелей и магистралей в рамках развития транспортной инфраструктуры на территории государств Западных Балкан и другие проекты.

В седьмом саммите формата "16+1" стран Центральной и Восточной Европы и Китая принимают участие государственные и правительственные руководители КНР, Болгарии, Албании, Боснии и Герцеговины, Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Македонии, Румынии, Словакии, Словении, Сербии, Венгрии, Хорватии, Черногории и Чехии. Среди тем, предложенных для обсуждения, экономическое сотрудничество в области высоких технологии, инвестиций, индустриального партнерства, создании совместных предприятий, развития инфраструктуры, сотрудничество в области сельского хозяйства, туризма.

"Сотрудничество в формате "16+1" является открытой, прозрачной, инклюзивной платформой межрегионального сотрудничества, а также важным компонентом и позитивным дополнением к отношениям Китая с ЕС в целом. Сотрудничество Китая с Центральной и Восточной Европой будет способствовать более сбалансированному взаимодействию на континенте, укреплять его интеграцию", - заявил китайский премьер накануне встречи. Ли Кэцян подчеркнул, что прибыл в Болгарию, чтобы "укрепить сотрудничество в области торговли", а также способствовать "восстановлению мировой экономики".

"Китай и страны Центральной и Восточной Европы могут многое предложить друг другу, помочь и в экономике, и других сферах. Мы приветствуем сильную развивающуюся Европу и сильное евро. Надеюсь, что наше сотрудничество поможет улучшить развитие государств и интеграции в ЕС тех стран, которые не являются ее членами. Нам есть чем помочь друг - другу", - заявил премьер Госсовета КНР.

Саммит будет сопровождаться представительным бизнес-форумом с участием более 1000 человек. Итоги саммита на совместной пресс-конференции подведут Бойко Борисов и Ли Кэцян.