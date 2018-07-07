"КамАЗ" готов поставлять новые модели грузовиков в Туркмению

КАЗАНЬ, 7 июля. /ТАСС/. Гендиректор "КамАЗа" Сергей Когогин заявил о готовности предприятия поставлять грузовики нового модельного ряда в Туркмению. Об этом сообщила пресс-служба президента Татарстана по итогам встречи президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова с главой региона Рустамом Миннихановым в Казани, на которой присутствовал Когогин.

"В этом году завершается строительство нового завода кабин и завода двигателей. Мы разработали совершенно новые двигатели, которые ничем не уступают мировым стандартам. К 2022 году от старого модельного ряда "КамАЗ" ничего не останется. С радостью будем работать с Туркменистаном", - цитирует Когогина пресс-служба.

Он отметил, что Туркмения остается для компании ключевым партнером. По словам Когогина, недавно в эту страну была отгружена большая партия самосвалов, поступление заявок из Туркмении продолжается.

Президент Туркмении в ответ рассказал о готовности продолжать сотрудничество. "Мы от машин "КамАЗ" никогда не отказывались и не будем отказываться", - сказал Бердымухамедов. Кроме того, он пригласил спортсменов "КамАЗ-Мастер" принять участие в международном авторалли "Амуль - Хазар 2018".

"КамАЗ" является крупнейшим российским производителем грузовых автомобилей и входит в двадцатку ведущих мировых производителей. Выпускает грузовые автомобили, прицепы, автобусы, двигатели, силовые агрегаты и различный инструмент. Производственный комплекс группы охватывает весь технологический цикл производства грузовых автомобилей - от разработки, изготовления, сборки автотехники и автокомпонентов до сбыта готовой продукции и сервисного сопровождения. Доля компании на рынке тяжелых грузовых автомобилей России составляет 51%.

Крупнейшим акционером "КамАЗа" является госкорпорация "Ростех" (49,9%). Также в числе акционеров: ООО "Автоинвест" (23,54%), немецкий автоконцерн Daimler (15%), американский KAMAZ International Management (4,25%) и ООО "Финансово-лизинговая компания "КамАЗ" (3,72%).

О визите

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов прибыл в Казань накануне, чтобы обсудить двустороннее экономическое сотрудничество с руководством Татарстана. В рамках своего визита он посетил технопарк "Идея", где ему продемонстрировали продукцию производителей республики, а также встретился в Казанском Кремле с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым.

По данным Приволжского таможенного управления, за 2017 год товарооборот между Татарстаном и Туркменией приблизился к показателю в $25 млн. При этом на экспорт из Татарстан приходится свыше $19,7 млн, на импорт более $5 млн.