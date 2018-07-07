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Компаниям США предоставили 90 дней на подачу прошений о выводе из-под пошлин продукции КНР

Экономика и бизнес
7 июля, 1:43 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 7, июля. /ТАСС

Утвержденные Вашингтоном исключения будут действительны на протяжении одного года

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© AP Photo/Andy Wong, File

ВАШИНГТОН, 7 июля. /ТАСС/. Власти США предоставили американским компаниям 90 дней на подачу прошений о выводе из-под введенных 6 июля таможенных пошлин импортируемой китайской продукции, которая им необходима для осуществления своей деятельности. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении аппарата представителя США на торговых переговорах Роберта Лайтхайзера.

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Согласно тексту документа, у компаний "есть 90 дней для подачи прошения на исключение продукции [из списка пошлин]", и этот период будет завершен 9 октября 2018 года. Кроме того, утвержденные американскими властями исключения будут действительны год с момента их вступления в силу. "При принятии решения по каждому запросу аппарат представителя США на торговых переговорах может рассмотреть вопрос о том, доступна ли данная продукция за пределами Китая, будут ли дополнительные пошлины [в отношении данного товара] наносить серьезный экономический ущерб запрашивающему лицу или интересам США, и имеет ли конкретный продукт стратегически важное значение, или же связан с такими программами промышленного развития КНР, как "Сделано в Китае - 2025", - отмечается в документе.

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Решение президента США Дональда Трампа о введении 25-процентных пошлин на импортируемые из Китая товары, общая стоимость которых оценивается в $34 млрд, с пятницы вступило в силу.

Как заявил ранее лидер США, такое решение было принято в связи с незаконным с точки зрения американских властей присвоением китайскими предприятиями интеллектуальной собственности и технологий США, а также применением Пекином "нечестных торговых практик". По мнению Трампа, новые меры американской администрации будут способствовать устранению достигающего $500 млрд в год дефицита США в двустороннем товарообороте с Китаем.

Власти Китая в пятницу автоматически ввели ответные пошлины в 25% на товары из США на общую сумму около $34 млрд. Как говорится в заявлении Главного таможенного управления КНР, они вступили в силу в 12:01 по пекинскому времени (07:01 мск).

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