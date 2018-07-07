В Китае открылся центр продажи товаров, сделанных в Забайкалье

ЧИТА, 7 июля. /ТАСС/. Центр продажи товаров, произведенных в Забайкальском крае, открылся в приграничном торговом комплексе "Забайкальск-Маньчжурия" на территории Китая. Об этом сообщила в субботу пресс-служба губернатора.

"В рамках XV Международной научно-технической конференции в приграничном торговом комплексе "Забайкальск-Маньчжурия" открылся центр товаров Забайкалья, в котором представлена продукция, произведенная на территории нашего региона", - уточнили в пресс-службе.

По словам заместителя председателя краевого правительства Сергея Новиченко, забайкальские бизнесмены давно стремятся выйти на китайский рынок. "Мы рассчитываем, что эта площадка будет максимально комфортной для забайкальских предпринимателей с точки зрения продвижения товаров на китайский рынок. <...> Важно не останавливаться на открытии центра в Маньчжурии, а двигаться дальше - продукция Забайкальского края должна быть представлена на разных площадках, в том числе и в других регионах Китая, и за его пределами", - приводит пресс-служба слова Новиченко.

Ранее генеральный директор корпорации развития Забайкальского края Александр Бирюков сообщил ТАСС, что площадь, выделенная для отечественных товаров, составляет около 60 кв. метров. Там уже продают кондитерские изделия, шоколад, ореховую пасту, муку, травяные чаи, газированную и негазированную воду, произведенные в Забайкалье.

Маньчжурия - город в КНР, который находится в 4 км от границы с Россией и в 6 км от Забайкальска, являющегося крупнейшим пограничным пунктом пропуска на российско- китайской границе. Это одно из излюбленных мест отдыха и шопинга жителей Восточной Сибири.