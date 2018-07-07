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Кабмин постановил создать ТОР "Заречный" в Пензенской области

Экономика и бизнес
7 июля, 7:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, июля. /ТАСС

Создание инфраструктуры ТОР будет финансироваться за счет бюджетов Пензенской области и города Заречного

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МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Правительство РФ постановило создать в Пензенской области территорию опережающего социально-экономического развития (ТОР) "Заречный". Соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.

ТОР будет создан на территории закрытого административно-территориального образования (ЗАТО) - города Заречного.

"Создание ТОР "Заречный" будет способствовать устойчивому социально-экономическому развитию ЗАТО город Заречный, созданию дополнительных рабочих мест, сохранению кадрового потенциала города, созданию гражданских производств на основе инновационных разработок предприятий атомной отрасли, привлечению инвестиций", - говорится в пояснительной записке к документу.

Создание инфраструктуры ТОР будет финансироваться за счет бюджетов Пензенской области и города Заречного, а также за счет внебюджетных источников.

Постановление внесено Минэкономразвития России. По его оценке, функционирование ТОР "Заречный" обеспечит привлечение около 5 млрд рублей инвестиций.

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