Белоруссия и РФ разработают дорожную карту снижения тарифов роуминга

МИНСК, 7 июля. /ТАСС/. Белоруссия и Россия в течение июля разработают дорожную карту поэтапного снижения тарифов на услуги роуминга между белорусскими и российскими операторами связи. Об этом сообщили в субботу в министерстве связи и информатизации Белоруссии.

"По результатам переговоров сторонами была достигнута договоренность о разработке до 1 августа 2018 года дорожной карты поэтапного снижения тарифов на услуги роуминга между белорусскими и российскими операторами связи", - сообщили в ведомстве по итогам белорусско-российских межведомственных переговоров по вопросам развития сотрудничества в области электросвязи, которые прошли в Москве 5 июля.

Также стороны договорились о проведении 10 августа в Смоленске совместного заседания коллегий министерства связи и информатизации Республики Беларусь и Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации "с целью дальнейшего обсуждения актуальных вопросов сотрудничества".

В ходе переговоров стороны обсудили актуальные вопросы белорусско-российского сотрудничества в области связи, в том числе касающиеся развития взаимодействия в области транзита через территорию Белоруссии международного телефонного трафика между РФ и Евросоюзом. "В рамках переговоров сторонами также были обсуждены вопросы дальнейшей гармонизации структуры отношений белорусских и российских операторов связи с целью повышения доступности услуг связи в роуминге на территории Союзного государства", - отметили министерстве.

Предложение об отмене роуминга между странами инициировала в июне 2017 года глава Совета Федерации России Валентина Матвиенко. Эту идею поддержал президент Белоруссии Александр Лукашенко. Пока что вопрос прорабатывается министерствами связи РФ и Белоруссии совместно с операторами двух стран.