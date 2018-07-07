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Премьеры Болгарии и Китая открыли бизнес-форум в рамках саммита "16+1" в Софии

Экономика и бизнес
7 июля, 10:59 UTC+3 СОФИЯ СОФИЯ 7, июля. /ТАСС

Бойко Борисов и Ли Кэцян высказались за открытое прагматичное сотрудничество и глобальное развитие

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СОФИЯ, 7 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов и премьер Госсовета КНР Ли Кэцян открыли в Софии в субботу бизнес-форум в рамках саммита формата "16+1" (страны Восточной и Центральной Европы и Китай). Как сообщает корреспондент ТАСС с места событий, политики высказались за расширение сотрудничества и открытые рынки.

"Инициатива "16+1" направлена на открытое прагматичное сотрудничество во имя развития наших государств. Эта встреча направлена на укрепление, а не на разделение Европы, - подчеркнул Борисов на открытии форума. - Убежден, что у нас огромные возможности. Развивая сотрудничество с Китаем, наши страны могут увеличить свой экономический потенциал, поднять ВВП, развивать не только дорожную, но и цифровую инфраструктуру".

Ли Кэцян отметил, что сотрудничество в формате "16+1" приносит "большой успех даже на фоне финансового кризиса и медленного восстановления экономики". Он указал, что только за первые пять месяцев текущего года объем торговли стран Центральной и Восточной Европы с Китаем вырос на 24,5%.

"У нас есть пространство и возможности дополнительного сотрудничества, в том числе в экономике. Наше сотрудничество идет на пользу всей Европе. Мы верим в глобальное развитие, сильный Европейский союз поможет всем нам. Мы надеемся на кооперацию и будем открыты для еще более тесного сотрудничества на прозрачной платформе, открытой для других стран и международных организаций", - сказал Ли Кэцян.

Премьер Госсовета КНР сообщил, что его страна открывает новые каналы финансирования бизнес-проектов и надеется на конкурентный процесс развития бизнеса. "Мы активно работаем на поле международной конкуренции и воспользуемся возможностями ЕС, предлагая проекты высокого качества и по низкой цене".

"Мы нацелены на открытость, это поможет китайской экономике продолжать свое развитие. Мы будем открывать свой рынок, придерживаясь правил бизнеса. Мы открыты для иностранных фирм, будем снижать таможенные пошлины и способствовать развитию глобальной торговли. Верю, что наше сотрудничество будет мотивировать и развитие Европейского союза", - добавил Ли Кэцян.

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Ли Кэцян Борисов, Бойко
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