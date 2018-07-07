Цукерберг обошел инвестора Баффета в рейтинге миллиардеров Bloomberg

ТАСС, 7 июля. Основатель соцсети Facebook Марк Цукерберг вышел на третье место в списке богатейших людей мира. В рейтинге миллиардеров, составляемом агентством Bloomberg, он потеснил американского инвестора Уоррена Баффета.

По данным агентства, состояние Цукерберга составляет $81,6 млрд, что больше, чем у Баффета, на $373 млн ($81,2 млрд). Отмечается, что основатель соцсети смог потеснить Баффета в рейтинге благодаря росту акций Facebook в пятницу на 2,4%.

Лидерство в рейтинге сохранил руководитель интернет-компании Amazon Джеффри Безос, чье состояние оценивается в $142 млрд. Второе место занимает основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс ($94,2 млрд).

Таким образом, уточняет агентство, первые три строчки богатейших людей планеты впервые заняли предприниматели, построившие свой бизнес в сфере информационных технологий.