Французская транспортная компания прекращает сотрудничество с Ираном из-за санкций

ТАСС, 7 июля. Транспортная судоходная компания CMA CGM Group приняла решение прекратить вести бизнес в Иране. Об этом в субботу сообщает агентство AFP со ссылкой на руководителя компании.

"В связи с решением администрации [американского президента] Трампа [возобновить санкции] мы приняли решение прекратить предоставление наших услуг Ирану", - приводит агентство слова генерального директора перевозчика Родольфа Сааде.

CMA CGM - основанная в 1978 году компания, занимающаяся, преимущественно, морскими контейнерными перевозками. Компания ведет бизнес в более, чем 160 странах.

Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил о выходе Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий - соглашения, заключенного в 2015 году и ограничивавшего ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену соответствующих санкций Совета Безопасности ООН и односторонних рестрикций, введенных Соединенными Штатами и Евросоюзом. Трамп обещал не только вернуть в течение 90-180 дней старые санкции, но и ввести новые ограничительные меры.