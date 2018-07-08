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В 2019 году "Уральские авиалинии" приобретут семь новых самолетов

Экономика и бизнес
8 июля, 8:40 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 8, июля. /ТАСС

Авиакомпания получит Airbus 321 и 320 NEO, а также Boeing 737 800 MAX

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© Дмитрий Феоктистов/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июля. /ТАСС/. Авиакомпания "Уральские авиалинии" закупит в 2019 году семь новых самолетов. Об этом сообщил в воскресенье журналистам гендиректор компании Сергей Скуратов во время открытия Innoprom golf challenge, который стал первым мероприятием нулевого дня международной выставки ИННОПРОМ.

"В следующем году мы получаем в апреле месяце прямо с завода два самолета Airbus 321, летом получаем три самолета Airbus 320 NEO, осенью - два самолета Boeing 737 800 MAX, это тоже самая последняя модель Boeing. Подписали очень хороший контракт на 10 самолетов [Boeing], это все будет, но по годам, два самолета первые получим в следующем году. Всего в 2019 году будет семь новых самолетов", - сказал он.

В 2018 году компания закупит четыре новых самолета, три из них уже получены, еще один планируется получить в течение месяца.

"Уральские авиалинии" входят в топ-4 крупнейших российских авиакомпаний, по данным на январь - ноябрь 2017 года. За 2017 год компанией было перевезено более 8 млн пассажиров, что на 24% больше, чем в 2016 году. Базовые аэропорты авиакомпании - Домодедово в Москве и Кольцово в Екатеринбурге.

Международная промышленная выставка ИННОПРОМ проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. В 2012 году правительство России присвоило ей федеральный статус. В этом году выставка проходит с 9 по 12 июля, ее тема - "Цифровое производство", партнером ИННОПРОМ-2018 стала Республика Корея, организатор выставки - Министерство промышленности и торговли РФ, генеральный информационный партнер и оператор пресс-центра - Информационное агентство России ТАСС.

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