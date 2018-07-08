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Нулевой день выставки ИННОПРОМ открылся гольф-турниром

Экономика и бизнес
8 июля, 9:05 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 8, июля. /ТАСС

В состязании участвуют более 250 человек

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июля. /ТАСС/. Более 250 человек приняли участие в гольф-турнире INNOPROM GOLF CHALLENGE. Мероприятие открыло программу нулевого дня международной промышленной выставки ИННОПРОМ, которая пройдет в Екатеринбурге с 9 по 12 июля, передает корреспондент ТАСС.

"Более 10 стран участвуют в турнире, к нам приехали 72 профессиональных игрока, в основном это представители Англии, США, Южной Кореи, Чехии, Голландии и Швеции. Всего в соревнованиях примут участие более 250 человек", - сказал журналистам управляющий директор уральского гольф-курорта Pine Creek Golf Resort Иван Коматина.

Он отметил, что гольф - это спорт бизнеса и выстраивания деловых отношений. "Логично, что накануне международной выставки ИННОПРОМ мы проводим такой уникальный для России турнир, где участвуют главы корпораций, шефы дипломатических миссий, генеральные директора, бизнесмены, а также 18 лучших игроков европейского тура", - добавил он.

Среди почетных участников и гостей INNOPROM GOLF CHALLENGE-2018 - министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, посол Республики Корея У Юн Гын, министр промышленности Белоруссии Виталий Вовк, председатель правления Российско-германской внешнеторговой палаты Матиас Шепп, гендиректор BMW Group Россия Штефан Тойхерт, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, президент Татарстана Рустам Минниханов, член Совета Федерации от Свердловской области Эдуард Россель и президент ассоциации гольфа России Виктор Христенко.

О выставке

Международная промышленная выставка ИННОПРОМ проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. В 2012 году правительство России присвоило ей федеральный статус. В этом году выставка проходит с 9 по 12 июля, ее тема - "Цифровое производство". Партнером ИННОПРОМ-2018 стала Республика Корея, организатор выставки - Министерство промышленности и торговли РФ, генеральный информационный партнер и оператор пресс-центра - информационное агентство России ТАСС.

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