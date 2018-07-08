Глава Адыгеи выступил за пересмотр механизма работы с малым и средним бизнесом в регионе

МАЙКОП, 8 июля. /ТАСС/. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов считает необходимым пересмотреть механизм работы с предприятиями малого и среднего бизнеса, а также активизировать адресную работу с сегментом МСП. Об этом, как сообщили в воскресенье ТАСС в пресс-службе главы региона, Кумпилов заявил на совещании, посвященном исполнению нового майского указа президента РФ.

"Назрела необходимость пересмотреть механизм работы с малым и средним предпринимательством, нужно усилить информационную работу, проводить бизнес-форумы и рассказывать о возможностях льготного кредитования", - сказал Кумпилов, слова которого приводит пресс-служба.

По его словам, в текущем году власти должны утвердить перечни имущества на уровне городских поселений и в 40% сельских поселений республики. "Нужно составить полный перечень госимущества, который может быть использован бизнесом, важна адресная работа с субъектами малого и среднего предпринимательства, все муниципальные бизнес-центры должны активно работать", - отметил глава региона. Кроме того, он напомнил об актуальности так называемой "Программы 6,5", подразумевающей возможность для малых и средних предприятий получить заемные средства под доступный процент в 6,5% годовых.

Отдельно был рассмотрен вопрос развития сельхозкооперации и работы центра компетенций. В данном сегменте власти республики решили усилить работу по информированию сельхозтоваропроизводителей об алгоритме использования мер господдержки. Затем перечень инвестпроектов, планируемых сельхозкооперативами, направят в Корпорацию МСП.

Кроме того, как проинформировали в пресс-службе, члены республиканского правительства рассмотрели вопрос о работе МФЦ для бизнеса. "Ряду ресурсоснабжающих организаций рекомендовано заключить с МФЦ агентское соглашение на предоставление услуг по технологическому присоединению юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и тех, кто планирует начать предпринимательскую деятельность",- заметил собеседник агентства. Он напомнил, что малый и средний бизнес в Адыгее - это 16,8 тыс. предприятий, где трудятся чуть более 34 тыс. человек.