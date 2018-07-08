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Ключевым элементом стенда Свердловской области на ИННОПРОМЕ стала заявка на "Экспо-2025"

Экономика и бизнес
8 июля, 14:32 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 8, июля. /ТАСС

Конкурентами Екатеринбурга являются Осака в Японии и Баку в Азербайджане

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июля. /ТАСС/. Ключевым элементом стенда Свердловской области на международной промышленной выставке ИННОПРОМ-2018 стала заявка Екатеринбурга на проведение всемирной универсальной выставки "Экспо-2025". Об этом сообщил в воскресенье журналистам губернатор региона Евгений Куйвашев после осмотра выставки ИННОПРОМ-2018.

"Стенд Свердловской области расположился на площади 200 кв. м. На нем можно узнать об инвестиционном потенциале региона. Ключевым элементом стенда является участие Екатеринбурга в конкурсе за право проведения всемирной универсальной выставки "Экспо-2025". Голосование пройдет в ноябре в Париже", - сказал Куйвашев.

Он отметил, что "после каждого ИННОПРОМА остается что- то полезное". "Со страной - партнером выставки увеличивается товарооборот. В этом году страной - партнером выставки стала Республика Корея", - сказал Куйвашев.

Тема российской заявки на проведение "Экспо-2025" - "Преобразуя мир: инновации и лучшая жизнь для будущих поколений". Российский оргкомитет подготовил концепцию "Умного города", который будет создан с применением передовых технологий на месте проведения выставки. Конкурентами Екатеринбурга являются Осака (Япония) и Баку (Азербайджан). Победитель будет выбран в ходе 164-й сессии Генеральной ассамблеи Международного выставочного бюро в ноябре 2018 года.

Международная промышленная выставка ИННОПРОМ проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. В 2012 году правительство России присвоило ей федеральный статус. В этом году выставка проходит с 9 по 12 июля, ее тема - "Цифровое производство", партнером ИННОПРОМ-2018 стала Республика Корея, организатор выставки - Министерство промышленности и торговли РФ, генеральный информационный партнер и оператор пресс-центра - Информационное агентство России ТАСС.

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